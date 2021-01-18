Об этом говорится в письме главы Погранкомитета РБ Анатолия Лаппо первому заместителю ФСБ Владимиру Кулешову, сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на копию письма от 17 декабря 2020 года.





Посты предлагается развернуть в местах дислокации органов пограничной службы. При этом речь идет именно об «автоматизированных разведывательных постах, контроль функционирования и управления которыми возможен в удаленном режиме … посредством средств информационных технологий».





В письме не говорится, на каким участках внешней границы предлагается развернуть радиоразведку. Но белорусская сторона отмечает, что необходимость подобных мер продиктована «увеличением военного присутствия США и стран-членов НАТО в Восточной Европе, а также поступательной милитаризацией приграничной территории сопредельных государств».





Скан письма доступен по этой ссылке.





Если разведывательные посты создадут, россияне, как на ладони, смогут видеть движение техники в приграничной полосе и слушать весь эфир — от мобильных телефонов до зашифрованных средств связи.



