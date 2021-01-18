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Столтенберг: Россия не может запретить какой-то стране вступать в НАТО

Россия не вправе решать, присоединится ли та или иная страна к НАТО, это вопрос отношений государств и альянса, заявил в понедельник генсек ООН Йенс Столтенберг.

"Суверенные страны должны иметь суверенное право по выбору пути", - сказал Столтенберг на "Саммите молодёжи и лидеров", говоря о желании государств присоединиться к альянсу.

"У России нет права пытаться вмешаться или заблокировать, остановить вступление суверенного государства в НАТО", - отметил он.

По словам Столтенберга, принимать такие решения должно само государство и союзники по НАТО.

"Грузия хочет стать членом НАТО. И не России останавливать (этот процесс - ИФ). Хочет ли Грузия стать членом НАТО - это решать Грузии и союзникам по НАТО, только им", - добавил он

Любое стороннее вмешательство в этот процесс, согласно утверждениям Столтенберга, является посягательством на суверенитет независимых стран.
Источник: interfax.by
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