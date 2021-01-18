"Суверенные страны должны иметь суверенное право по выбору пути", - сказал Столтенберг на "Саммите молодёжи и лидеров", говоря о желании государств присоединиться к альянсу.





"У России нет права пытаться вмешаться или заблокировать, остановить вступление суверенного государства в НАТО", - отметил он.





По словам Столтенберга, принимать такие решения должно само государство и союзники по НАТО.





"Грузия хочет стать членом НАТО. И не России останавливать (этот процесс - ИФ). Хочет ли Грузия стать членом НАТО - это решать Грузии и союзникам по НАТО, только им", - добавил он





Любое стороннее вмешательство в этот процесс, согласно утверждениям Столтенберга, является посягательством на суверенитет независимых стран.



