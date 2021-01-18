Навального арестовали. Пока на 30 суток

Заседание проходило в отделе полиции управления МВД России по городскому округу Химки. До этого к политику не пускали адвокатов, о суде по мере пресечения их уведомили незадолго до самого процесса. Навальный назвал происходящее беззаконием "наивысшей степени", передает Настоящее время





Представитель МВД на заседании суда заявила о "многократных" нарушениях Навальным условий испытательного срока и предупреждениях ему и адвокату. "После того как 17 января 2021 года его местонахождение было установлено, осужденного задержали на срок до 48 часов", – сказал судья. Она попросила арестовать Навального на 30 суток, передает Life Shot.





Возле здания суда собрались журналисты и пришедшие поддержать политика граждане. Их около двухсот, пишет "Медиазона". Внутри были только съемочные группы Lifenews и передачи "Вести. Дежурная часть".





В Химкинском суде "МБХ Медиа" сообщили, что выездное заседание суда проходит в отделе полиции, "чтобы присутствовали журналисты". Ярмыш отметила, что никого, включая журналистов, внутрь не пустили. "Классная открытость и гласность", – сказала она.





В МВД проведение выездного суда в отделе полиции позже объяснили тем, что у Навального отсутствовали "актуальные результаты теста на коронавирус". Доступ в помещение, где проходит суд, ограничили в целях "обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности".





Навальный требовал допустить всех журналистов на заседание. К зданию суда подъехали автозак и несколько тонированных автобусов.





Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным Навального. "Задержание под незаконным и безосновательным предлогом оппозиционного политика, ни от кого не скрывавшегося и публично объявившего о своем возвращении после покушения, – политически мотивированный произвол и расправа", – отметили в организации.





Навальный 17 января вернулся из Германии в Россию, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Полицейские задержали его вскоре после того, как он направился на погранконтроль аэропорта Шереметьево.





В день возвращения Навального в Россию полиция в задержала 69 человек, включая самого политика, пишет "ОВД-Инфо".





В России Навальный объявлен в розыск, поскольку, по версии ФСИН, он нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники.





ФСИН требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Заседание суда, на котором будет рассматриваться это требование, назначено на 29 января.