Oops! Путин разрешит своим вассалам официально брать взятки

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Госдума РФ рассмотрит поправки о ненаказании чиновников за коррупционные нарушения
Как пишет "Коммерсант", Совет Госдумы в понедельник планирует принять к рассмотрению правительственный законопроект об условиях освобождения чиновников, депутатов, судей и других представителей власти от ответственности за коррупционные нарушения.
Это станет возможно, если антикоррупционные ограничения были нарушены якобы по независящим от человека обстоятельствам.
Юристы считают новую норму малопонятной и избыточной и не исключают злоупотреблений.
Пакет поправок, предусматривающий освобождение облеченных властью людей от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, правительство внесло в Госдуму еще 18 декабря.
В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен во исполнение подпункта «в» пункта 1 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного президентом еще в июне 2018 года.
Законопроектом предусмотрено, что "физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием независящих от него обстоятельств",— говорится в пояснительной записке.
Согласно проекту, такими обстоятельствами могут быть признаны «находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых… нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть».
Там же приводятся и примеры подобных обстоятельств: это, в частности, стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными.
Имеет значение и фактор внезапности: подобными обстоятельствами не могут быть признаны «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления».
16:20 18/01/2021
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