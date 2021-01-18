КГБ передал дело Виктора Бабарико в Генпрокуратуру





Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела.





Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным Уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил.





Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом, сообщает пресс-служба КГБ.



















