Совет директоров ОАО "Белгазпромбанк" избрал председателем правления банка Надежду Ермакову.





Она возглавляла временную администрацию банка, назначенную в середине июня прошлого года сроком на полгода. Целью назначения было якобы обеспечение устойчивого функционирования банка.





По решению Нацбанка работа временной администрации завершилась 10 декабря 2020 года.





Бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич прокомментировал «Белорусскому партизану» кадровое решение.





- Видимо, Россия ради сохранения возможности работать в Беларуси решила не вникать в детали того, как Белгазпромбанк был обезглавлен, как пытались его прибрать к ногтю.





- Можно говорить, что Кремль действительно сделал ставку на Лукашенко?





- Да. Я такой вывод сделал еще раньше, а сейчас тем более вижу это в свете последних событий, связанных с Навальным. Мне кажется, Кремль ничем не отличается от того, что есть у нас во власти, практически один к одному.





Навальный едва выжил после отравления, а его сразу же арестовали по прибытию в Москву. Кремль повторяет то, что делает Лукашенко в Беларуси.





- Значит, дело Белгазпромбанка закрыто?





- Получается, что дело закрыто. Раз собственники сами назначают Ермакову главой Белгазпромбанка, значит, будут выделять ему ресурсы, будут продолжать финансировать Беларусь через этот банк.





- Получается, что и у Газпрома не осталось никаких претензий к официальному Минску?





- Безусловно. Я думаю, это политическое решение.





- На ваш взгляд, какова цена этого политического решения, во что оно обойдется Беларуси?





- Трудно понять. Цена, видимо, глобальная – сохранение Беларуси под своим патронажем. В какой форме – это главное. И банк в данном случае – частность, мелочь для России.





Главное – сохранение Беларуси во главе с Лукашенко в орбите России. Лично я полагаю, что Лукашенко все равно будет заменен на менее одиозную фигуру.





Лукашенко должен предложить хоть какую-то программу оживления Беларуси, а он ничего пока не предлагает, только сохраняет статус-кво. Именно поэтому я полагаю, что дни Лукашенко на исходе и он этот год не переживет.





Лукашенко не победил экономику, даже во главе Белгазпромбанка сохраняет нерыночного лидера, человека, который привык управлять вручную – и финансами, и кредитами.





Он не может предложить стране ничего нового.



