В Гомеле задержан один из самых известных беларусских правозащитников Леонид Судаленко
В Гомеле задержан правозащитник, председатель Гомельского отделения Правозащитного центра "Весна" Леонид Судаленко.
Об этом сообщил активист Василий Поляков. Сейчас Судаленко находится в Следственном комитете.
Обстоятельства и подробности задержания выясняются.
Напомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис "Гомельская весны", прошел обыск, который длился более 9,5 часов.
Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.
Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активиста Владимира Непомнящих за якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).
Источник: spring96.org
14:50 18/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение