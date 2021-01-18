Об этом сообщил активист Василий Поляков. Сейчас Судаленко находится в Следственном комитете.





Обстоятельства и подробности задержания выясняются.





Напомним, шестого января в общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится в том числе и офис "Гомельская весны", прошел обыск, который длился более 9,5 часов.





Все это время в офисе находился Леонид Судаленко. После обыска его доставили в УБОП, затем отпустили. Также обыск провели в его доме.





Официально обыски проходили в рамках уголовного дела, которое было возбуждено против активиста Владимира Непомнящих за якобы угрозу прокурору (ст. 366 УК РБ).