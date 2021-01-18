Что Кремль потребовал от Лукашенко за "Белгазпромбанк"?





– Летом «Газпром» назвал незаконным назначение белорусским Нацбанком Ермаковой главой «Белгазпромбанка». Месяц назад она ушла из руководства вместе с временной администрацией. И вот Совет директоров «Белгазпромбанка» утвердил Ермакову председателем правления банка. Что это может означать?





– В назначении Ермаковой главой банка было заинтересовано нынешнее руководство Беларуси. Председателя правления технически назначает Совет директоров. Совет директоров – это фактически люди «Газпрома». То есть «Газпром» согласился отдать руководство своим банком в чужие руки.





Очевидно, что сам «Газпром» в этом не заинтересован. Отдать такое указание ему мог только Кремль, только Путин.





По сути таким образом Путин сделал «подарок» Лукашенко. Почему презент в кавычках? Мы знаем, что Кремль делать подарки не склонен. Наверняка, с точки зрения Москвы это выгодная сделка. Проблема в том, что белорусское общество не знает, что взамен на управление «Белгазпромбанком» пообещал Лукашенко Кремлю.





Но, наверное, что-то достаточно веское. Кроме всего прочего, это достаточно сильный удар по имиджу «Газпрома». Крупнейшая компания присутствует в разных формах (в виде филиалов, дочерних компаний, финансовых учреждений) в разных странах. И вот создан любопытный прецедент: местные власти отжали у такого гиганта как «Газпром» управление его местным предприятием.





Думаю, «Газпром» такому прецеденту абсолютно не рад. Но если раньше Кремль всеми силами защищал интересы «Газпрома» на международной арене, то теперь явно поступается его интересами. Для этого взамен Москва должна получить что-то очень весомое. И это пугает.





– Как вы оцениваете перспективы «Белгазпромбанка»? Проходила информация об утечке клиентов, о превращении банка в проблемный.





– Действительно оттуда массово уходили физические лица, особенно после истории с произвольным вскрытием банковских ячеек. Оттуда ушли деньги структур «Газпрома», в частности «Газпром трансгаз Беларусь» перевел свои счета в другой банк с российским участием.





Эти потери компенсировались деньгами других юридических лиц – белорусских государственных. Проблемы «Белгазпромбанка» были закрыты кредитами Нацбанка, его ликвидность продолжает поддерживаться по сути государственными деньгами.





Думаю, в текущих условиях структуры «Газпрома» туда на обслуживание не вернутся. В глазах вкладчиков, физлиц и предприятий, «Белгазпромбанк» станет токсичным.





Вероятно, он может рассчитывать лишь на обслуживание счетов госпредприятий, которых туда директивно будут направлять.