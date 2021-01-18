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Amnesty International признала Навального узником совести

Правозащитники потребовали немедленно освободить российского оппозиционного лидера, задержанного вскоре после прибытия из Германии

Правозащитная организация Amnesty International потребовала от российских властей немедленно и безусловно освободить критика Кремля Алексея Навального, задержанного через несколько минут после прибытия в аэропорт Шереметьево из Берлина.

Навальный находился в германской столице после отравления в Сибири в августе.

«Арест Алексея Навального – еще одно свидетельство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Его задержание лишь подчеркивает необходимость расследования его заявлений о том, что он был отравлен государственными агентами, выполнявшими приказы, которые отдавались на самом высоком уровне», – заявила директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

«Власти превратили прибытие Алексея Навального в полномасштабную операцию по обеспечению безопасности, в ходе которой сотни полицейских были вызваны в аэропорт Внуково, а сторонников Навального арестовывали и выталкивали на двадцатиградусный мороз, – отмечается в заявлении Amnestey International.

«Все сторонники Навального и журналисты, задержанные в московском аэропорту Внуково, должны быть немедленно и безусловно освобождены, – потребовала правозащитная организация. – Их единственное преступление – желание поприветствовать Алексея Навального или осветить его прибытие в Россию».

«Алексей Навальный был лишен свободы за свою мирную политическую активность и осуществление свободы слова. Amnesty International считает его узником совести и призывает к его немедленному и безусловному освобождению», – говорится в заявлении организации.

Правозащитники повторили призыв к российским властям открыть уголовное расследование в связи с отравлением Навального и привлечь виновных к ответственности.

«Российские власти должны прекратить кампанию запугивания и политического преследования их критиков, включая сотрудников и сторонников Фонда борьбы с коррупцией, которым руководит Навальный», – говорится в заявлении.
Источник: golosameriki.com
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