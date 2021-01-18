Судьи по вызову: Навального судят прямо в отделе полиции
Адвоката уведомили об этом всего за несколько минут до заседания.
Суд над задержанным накануне в аэропорту российким политиком Алексеем Навальным по мере пресечения начался прямо в отделе полиции в московских Химках, куда политик был доставлен после задержания. Об этом адвокат Ольга Михайлова рассказала «Медузе».
Заседание началось примерно в 12:30 мск, Михайловой сообщили об этом за несколько минут до этого времени.
До начала заседания суда Навальный находился под стражей около 15 часов.
Все это время к политику под разными предлогами не пускали адвокатов.
Источник: meduza.io
12:47 18/01/2021
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