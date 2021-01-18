Вокруг одни враги: Хренин доложил Лукашенко о коварных планах Запада
Страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу", заявил министр обороны Виктор Хренин во время доклада Лукашенко.
Как сообщалось ранее, темой их встречи была подготовка к совместным военным учениям с Россией "Запад-2021".
Как доложил Хренин, анализ оперативной и боевой подготовки в соседних с Беларусью странах говорит о том, что число таких мероприятий значительно растет.
"И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины", - уверяет министр.
По его словам, эти, казалось бы, разрозненные по месту и времени, отрабатываемым вопросам, привлекаемым войскам учения говорят о том, что страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу".
"Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия. Исходя из этого, нами совместно с министерством обороны Российской Федерации разработан замысел стратегического учения "Запад-2021", - сказал Виктор Хренин.
12:33 18/01/2021
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