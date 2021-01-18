Вокруг одни враги: Хренин доложил Лукашенко о коварных планах Запада

Как сообщалось ранее, темой их встречи была подготовка к совместным военным учениям с Россией "Запад-2021".

Как доложил Хренин, анализ оперативной и боевой подготовки в соседних с Беларусью странах говорит о том, что число таких мероприятий значительно растет.





"И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины", - уверяет министр.





По его словам, эти, казалось бы, разрозненные по месту и времени, отрабатываемым вопросам, привлекаемым войскам учения говорят о том, что страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу".



