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Вокруг одни враги: Хренин доложил Лукашенко о коварных планах Запада

Страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу", заявил министр обороны Виктор Хренин во время доклада Лукашенко.

Как сообщалось ранее, темой их встречи была подготовка к совместным военным учениям с Россией "Запад-2021".

Как доложил Хренин, анализ оперативной и боевой подготовки в соседних с Беларусью странах говорит о том, что число таких мероприятий значительно растет. 

"И не только на территории стран Балтии и Польши, но и на территории Украины", - уверяет министр. 

По его словам, эти, казалось бы, разрозненные по месту и времени, отрабатываемым вопросам, привлекаемым войскам учения говорят о том, что страны Запада продолжают искать решение по "белорусскому выступу".

"Одними из самых эффективных мероприятий противодействия возрастающей военной угрозе являются мероприятия стратегического воздействия. Исходя из этого, нами совместно с министерством обороны Российской Федерации разработан замысел стратегического учения "Запад-2021", - сказал Виктор Хренин.
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