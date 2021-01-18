Удостоверение БНФ как "доказательство преступления"
В Лиде на 5 лет колонии осудили Витольда Ашурка. Процесс проходил в закрытом режиме. Судья Максим Филатов принял такое решение без объяснения причин.
Как передает "Белсат", Ашурка признали виновным по ст. 342 Уголовного кодекса ("Действия, грубо нарушающие общественный порядок") и ст. 364 УК ("Насилие или угроза насилия в отношении милиционера").
Кроме того судья постановил уничтожить "удостоверение БНФ — доказательство преступления".
Ашурок — активист движения "За свободу", член Сойма партии БНФ. Он устраивал акции против загрязнения окружающей среды, ставил кресты повстанцам Калиновского, протестовал против интеграции с Россией.
12:16 18/01/2021
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