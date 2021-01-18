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Запад-2021: Лукашенко рассказал про учения по отработке новых методов ведения войны

Александр Лукашенко принял в понедельник во Дворце Независимости с докладом министра обороны Виктора Хренина и заявил, что глава Минобороны должен был совместно с российскими коллегами доработать "замысел и детали будущего белорусско-российского учения "Запад-2021".




"Для меня это символично, потому что еще молодым офицером мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны", – цитирует главу государства БелТА.

По его словам, после ознакомления с замыслом учений, которые пройдут в 2021 году, он осознал, как продвинулась вперед белорусская армия.

После чего попросил Виктора Хренина доложить о том, удалось ли согласовать с российской стороной нюансы маневров, а также их замысел.

"Мы с президентом России давно приняли решение, что будем проводить это учение", – заявил Александр Лукашенко.

В прошедшем году завершился очередной этап развития белорусской армии, поэтому белорусский лидер поинтересовался у министра обороны, чего удалось достичь.

"Прежде всего мы договаривались о приведении нашей армии до определенного уровня. Во-вторых, мы должны были значительно усовершенствовать базу: военные городки, гарнизоны и так далее. И третье – вооружение", – напомнил глава государства.
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