Учился у Лукашенко? Лавров заявил, что новости в западных СМИ о возвращении Навального призваны отвлечь внимание от кризиса на Западе

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что цель заявлений западных стран о задержании в России Навального — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.