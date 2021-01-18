Однако самолет с политиком и журналистами на борту российские власти перенаправили в Шереметьево, а самого Навального, успевшего дать прессе лишь краткий комментарий, задержали раньше, чем он успел пройти паспортный контроль. Адвоката к нему не пустили, хотя она стояла рядом, передает Настоящее время.





Такой сценарий был предсказуем, но многие до последнего надеялись, что он реализован не будет. Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков считает, что приезд и задержание Навального окажут серьезное влияние на общественные настроения.













— Дмитрий, поделитесь своими соображениями о произошедшем.





— Конечно, тревожно за Алексея, за Юлю, вообще за нашу страну. И понятно, что такой риск был – риск ареста сразу по прилете в Москву. Но я бы пока не спешил торопиться с выводами. У власти есть 48 часов для того, чтобы определиться, как дальше политическая ситуация будет развиваться в стране: либо она пойдет все-таки по более или менее "лайтовому" сценарию, либо это будет очень жестко и рано или поздно закончится крахом этого режима.





Потому что, посудите сами, человек летел домой, абсолютно нормальная ситуация: лечился, летел домой. Казалось бы, как можно из этого сделать новость федерального и всемирного масштаба? Только наша власть может такую проблему организовать. Самолет посадили в другом месте, всех там задерживали, всех арестовывали, запугивали, предупреждали: "Не приезжай, мы тебя посадим".





Власть ведет себя совершенно неадекватно: она плодит ошибку за ошибкой, и в общем-то я не верю, что режим с таким уровнем принятия решений может долго просуществовать. В любом случае приезд Алексея, я думаю, приведет к серьезным изменениям, сильно повлияет на общественные настроения. Наше общество находится в гражданской коме, но рано или поздно оно выйдет из этой комы. И нужен какой-то триггер. Что будет этим триггером?





— Задержание Навального не станет тем самым триггером, о котором вы говорите?





— Что-то рано или поздно станет таким последним щелчком. Задержание, которое смотрели в интернете миллионы людей… Владимиру Соловьеву даже не снилась такая популярность в социальных сетях. Очевидно, что мы живем уже в другое время. Путин привык жить в веке телевизора и печатных газет, но это время безвозвратно ушло. Мы смотрели сегодня прямой эфир и из самолета, и по прилете, и до того, как Алексей Навальный сел в самолет.





Очевидно, что нам не нужен телевизор, нам не требуется разрешение властей на то, чтобы получать информацию. Какие бы они законы ни принимали, все равно время и история сама приведет к переменам, как бы того ни старалась избежать нынешняя власть. В любом случае это год выборов в Государственную Думу, Дума будет транзитной – это вам не Мосгордума, когда можно было задержать независимых кандидатов в депутаты, посадить их в спецприемник и максимум, что вы получили, это 60 тысяч человек на улице.





Это федеральные выборы, и все прекрасно понимают, что если ничего не поменяется, то еще пять лет мы будем терпеть эту преступную власть, которая не уважает законы и принимает такие правила игры, по которым невозможно жить. Душно уже просто в стране жить с такими правилами игры.





— Алексей Навальный, по всей видимости, в этих выборах не сможет принимать участие. А если с остальными оппозиционерами так же поступит власть?





— Во-первых, Алексей давно уже не может принимать участие ни в каких выборах, но это не мешает ему оставаться самым популярным политиком – он точно популярнее Путина среди молодежи в нашей стране, его знают уже во всем мире. Так что власть сменится, уже понятно, не на выборах. Любые выборы, политические кампании – всего лишь самое лучшее время, когда можно достучаться до большего числа людей, когда можно сформировать команду, организационные, медийные, финансовые ресурсы и так далее.





Вспомните июнь, даже июль в Беларуси. Кто-то верил, что на выборах президента Беларуси может измениться ситуация? Там еще хуже ситуация. Подчеркиваю: и законы там хуже, и Лукашенко там давно сидит. И спецслужбы там гораздо сильнее и профессиональнее, чем в нашей стране, там система не так коррумпирована. Тем не менее выборы резко изменили ситуацию.





Если Лукашенко был когда-то еще более или менее популярным в своей стране политиком, хоть и был последним диктатором, то в последнее время он превратился просто в начальника ОМОНа, но как только деньги закончатся, я думаю, силовики его сдадут в первую очередь.





— Аналогия с Беларусью хорошая, но там при этом все реальные оппозиционеры оказались за решеткой или вынуждены были уехать из Беларуси. И что мы видим: протестное движение затухает, все меньше и меньше людей выходят на улицы и рассасываются, кажется, протесты.





— Протест волнообразный, он не бывает постоянным. Вспомним историю, 1905 год: восстание было подавлено жестоко, революция была подавлена, но потом наступил 1917 год. Поэтому сейчас так, а завтра будет по-другому. И я уверен, что Лукашенко долго не усидит, это мое глубокое убеждение.





Что касается нашей страны, то здесь власть будет постоянно занимать позицию глухой обороны: защищаться от общества. Посадят лидеров оппозиции – найдутся другие. Всегда найдется своя Тихановская.





Кстати, Юлия Навальная гораздо сильнее и лучше подходит на эту роль в случае, если с Алексеем что-то произойдет. Так что безвыходных, как шутил Фоменко, положений в "Камасутре" не бывает. Не будет одного лидера, появятся другие. Миллионы людей хотят перемен, и рано или поздно они этих перемен добьются с лидерами одними или другими, не важно.





Политолог и публицист Федор Крашенинников отмечает в своем комментарии, что российская власть, встречая Навального, сразу же нарушила все законы и правила: самого политика фактически похитили, оставив без адвоката и средств связи, а пришедших встречать его людей задерживали и разгоняли. Крашенинников подчеркивает, что если общество никак на это не отреагирует, правовой беспредел станет единственной российской реальностью.









— Федор, поделитесь своими мыслями, как вам это задержание?





— Во-первых, мы должны признаться себе: что бы там ни говорили про хитрый план, никакого плана у власти не было. Мы видели, как план на наших глазах менялся. Cначала, очевидно, план был показать, что сторонников Бузовой больше, чем сторонников Навального. Потом они решили, что не получается, и срочно стали думать на ходу, что делать дальше.





Родился странный план посадить самолет в другом аэропорту. Но посадить в другом провинциальном аэропорту они не могли, потому что там полный борт иностранцев. Чего этим добились, я не очень понимаю, потому что все, кому надо было снять момент ареста, летели вместе с Навальным, и вся эта бессмысленная клоунада с оттягиванием момента посадки, кроме угрозы жизни тем, кто летел вместе и вынужден был болтаться, нарезать круги над Москвой, ничего не изменила.





Что меня во всем этом настораживает, на что я хотел, чтобы все обратили внимание, так это на то, что власть сразу, с разбегу отбросила все формальности, сразу начала нарушать все правила, все законы: все правила авиационной безопасности отброшены ради текущего политического интереса, беспредел во Внукове, когда людей, которые просто приехали в аэропорт, стали разгонять, бить, арестовывать.





— Пятьдесят три человека уже задержаны во Внукове, по последней информации.





— Причем у людей ведь билеты. Как мы знаем, Соболь купила билет. Как доказать, что человек с билетом в аэропорт приехал встречать Навального, а не Бузову или просто куда-то лететь? Это очень сложно. Конечно, можно поехидничать, что тем дурачкам, которых собрали встречать Бузову, тоже досталось, но как-то меня это, честно сказать, не сильно радует.





Навальному даже не дали пройти паспортный контроль, то есть это формально какая-то странная ситуация. Человек прилетел из-за границы в Россию, а ему не дают пройти даже паспортный контроль и сразу везут в кутузку без адвоката. Нет, понятно, что ему штампик в паспорт поставят задним числом. Мы просто видим, какое это даже в мелочах попрание существующих в России законов.





В общем, ошиблись все те, кто надеялся и говорил, что они будут действовать по правилам, даже сам Навальный, который, в принципе, правильную риторическую позицию занимает: я, мол, юридически прав, а они не имеют права. Но мы видим, что наша власть на право, на юриспруденцию наплевала с высокой колокольни.





И если они и дальше так будут действовать, то мы все вместе с вами и всеми, кто нас слушает, должны быть готовы к тому, что нам придется что-то делать в поддержку Алексея Навального, потому что его сейчас просто посадят в тюрьму по беспределу вопреки всем решениям Европейского суда и под радостные вопли и крики путинских пропагандистов.





И если мы, люди, которые поддерживают Алексея Навального, ничего не сделаем, не выйдем на какие-то акции протеста и так далее, они будут считать, что они все правильно делают.





— Вот главный, пожалуй, оппозиционер. Была попытка его убить, неудавшаяся. Потом было блестящее расследование, где доказывается, что к этой попытке причастны сотрудники ФСБ. Потом он возвращается – и его арестовывают. Общество как-то отреагирует? Будут протесты?





— Я надеюсь. Давайте подождем все-таки заявлений соратников Алексея Навального, что они решат, потому что тут важно не навредить, что называется. Я не очень понимаю, какой там план.





Я надеюсь, что план существует, и призываю послушать, что скажет Леонид Волков, что скажет Юлия Навальная, что скажут другие люди из его окружения, но я считаю, что, конечно, общество должно быть готово к каким-то протестам, потому что если сейчас тихонечко сидеть и никак на это не среагировать… Не завтра, все это должно быть не спонтанно, конечно.





— Как будут дальше развиваться события?





— Я вижу, что Леонид Волков написал, что надо ждать, когда будет назначена дата суда. В этот день он и все остальные будут, очевидно, призывать выйти к суду и там поддерживать, потому что смысла делать что-то прямо сейчас, как я понимаю, нет. Надо понять, где, на какой день будет назначен этот позорный, абсолютно незаконный суд, и в этот день, очевидно, готовиться к каким-то действиям.





Потому что если ничего не делать, то ничего и не будет, поэтому я призываю всех готовиться к активным протестным действиям. Не обязательно это делать сегодня. Сегодня люди и так уже много сделали.





Но надо готовиться к продолжению или к началу большого протестного ралли в поддержку Алексея Навального, в котором всем придется принимать участие и в России, и за ее пределами. Потому что если молчать и ничего не делать, то они его посадят, конечно, и ничего не будет.





— Федор, как вы оцениваете политический потенциал Юлии Навальной? Потому что у нас сегодня в эфире уже не раз говорили о том, что она может подхватить знамя своего мужа и стать своеобразным лидером.





— Это любимая кремлевская тема. Если бы Юлия Навальная хотела заниматься политикой, она бы сама об этом сказала. Она очень умная, собранная и, так сказать, замечательная во всех отношениях женщина. И я не понимаю, почему ее упорно "женят", причем с подачи каких-то кремлевских умников.





Если она захочет поддержать знамя, то она это сделает, потому что они так решат с Алексеем и с его соратниками. А не потому, что какие-то кремлевские политологи так придумали.





— У нас это озвучивали и не кремлевские политологи, замечу.





— К сожалению, много есть оппозиционных политологов, которые любую глупость, подкинутую из Кремля, радостно подхватывают. Кремлевская концепция была следующая: Навальный испугается и не вернется в Россию, в Россию вернется Юлия и возглавит протестное движение. Но это не оправдалось, Навальный вернулся.





Лидером оппозиции остается Алексей Навальный, и пока никаких выборов, на которых Юлия Навальная могла бы подхватить какое-то знамя, я не вижу. Ситуация с Тихановской абсолютно иная: Тихановского арестовали накануне президентских выборов, в которых он собирался участвовать, и на президентские выборы отправилась его супруга.





Никаких выборов, на которых Юлия могла бы избираться вместо Алексея, я, например, на горизонте пока не вижу. Поэтому я думаю, что это абсолютно какая-то неинтересная сейчас тема, при всем уважении к Юлии и при всем том, что она, конечно, человек с большим потенциалом. Но решать не нам с вами, и не оппозиционным политологам, и не кремлевским политологам.