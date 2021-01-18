



Об этом она написала на своей странице в Twitter.





Тихановская отметила, что задержание Навального в московском аэропорту - «опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы».





«Беларусы много раз видели, как политиков задерживают, похищают и вывозят из страны, лишь бы заставить молчать. Сергей Тихановский, Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Павел Северинец, Николай Статкевич – все эти люди находятся в тюрьме, потому что старая политическая система не умеет конкурировать достойно. По этой же причине сегодня был задержан Алексей Навальный», - отметила она в своем Instagram.





По ее мнению, каждый человек «имеет право на дом и цель политиков - помочь уехавшим из страны чувствовать себя на Родине как дома, а тем, кто остался, - перестать чувствовать себя в тюрьме».





«Задержание Навального показывает, что нашим странам еще нужно пройти серьезный путь, чтобы мы могли ощущать себя на Родине — дома», - заключила она.





Напомним, вчера, 17 января Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании Навального в московском аэропорту Шереметьево. Силовики задержали политика на паспортном контроле. Ночь он провел в полиции Химок. Адвоката к нему не пустили.