В воскресенье в Беларуси задержаны не менее 18 человек









Акции прошли в Бресте, Витебске, Борисове, Новополоцке, Лиде, Кобрине, Логойске, Молодечно, Вилейке, Ракове, Заславле. В Минске по данным медиа акции гражданского протеста против фальсификации выборов, насилия и беззакония прошли не менее чем в 20 локациях.





Среди задержанных в Минск оказалась фельдшер скорой помощи, чемпионка Беларуси по муай-тай Анастасия Калашникова.





Впрочем, несмотря на морозы беларусы проводят акции в ежедневном формате: 14 января были задержаны 7 человек, 15 января – 8 человек, 16 января – 8 человек. Таким образом, только за 4 дня с 14 по 17 января - не менее 41 человека.



