+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Валерий Соловей: Может ли Юлия Навальная стать "второй Тихановской? Шансы на это растут в арифметической прогрессии

"Если не начнутся стихийные действия в поддержку Навального, то уверен: ему готовят срок в 10 лет, как Ходорковскому".

Валерий Соловей: Может ли Юлия Навальная стать "второй Тихановской? Шансы на это растут в арифметической прогрессии
Известный российский политолог Валерий Соловей прокомментировал в эфире "Радио Эхо Москвы" задержание в аэропорту Шереметьево оппозиционера Алексея Навального.

- Критически важна динамика общества. Я могу сказать абсолютно точно: если бы в аэропорту "Внуково" оказалось 10 тысяч человек, Навального бы не задержали.

Власть и дальше будет ориентироваться на динамику общества. Это критически важный фактор и главный индикатор для Кремля. Если в ближайшие дни начнутся стихийные действия в поддержку Алексея Навального: организованные пикеты или что-то в этом духе, то она может пойти на попятную – его продержат двое суток и отпустят. Если нет, то могу сказать абсолютно уверенно: ему готовят срок в 10 лет, как Ходорковскому.

- Может ли Юлия Навальная стать "второй Тихановской?

- Шансы на это растут в арифметической прогрессии. Юлия могла бы стать аватаром Алексея Навального и продолжить его дело, но ее будут шантажировать. В этом нет никаких сомнений. Ее будут шантажировать и объяснять ей с присущим власти убедительным цинизмом, что от ее поведения будет зависеть судьба Алексея. Но я думаю, этот вариант они с мужем предусмотрели.

- Повлияют ли на Владимира Путина заявления европейских политиков по поводу задержания Алексея Навального?

- Наоборот Владимир Владимирович абсолютно уверится в том, что поступает правильно. Это ему доставит только удовольствие. Путина совершенно не пугают слова и риторические фигуры. Риск представляют только конкретные санкции. Флагманом и драйвером санкций могут быть только США. Евросоюз на серьезные санкции не пойдет.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]