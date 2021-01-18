В свежем выпуске «Экономики на пальцах» Сергей Чалый отметил, насколько пророческой оказалась книга, подаренная Александру Лукашенко Ксенией Собчак — «Осень патриарха» Маркеса.





— Все, что мы видим сейчас, несмотря на все усилия пропаганды, выглядит жалко. А пропаганда потерпела поражение: заставить людей поверить у нее не получается, выходит создание постправды, вроде той, где на экране, расставив ноги, стоит Азаренок и говорит о том, что победитель был известен заранее, потому что Александр — значит победитель… Это вызывает только недоумение, всем известно, что «победитель» — это Виктор, Александр — «защитник»…





Как считает эксперт, не сработало в этом смысле и последнее интервью белорусского правителя Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия», в котором сложно понять, кому оно в конечном счете адресовано.





Эксперт отмечает, что ранее Лукашенко такими способами пытался донести определенные сигналы Владимиру Путину. Но сегодня президент России, с одной стороны, не торопится с ним на личную встречу, ссылаясь на коронавирус, с другой, встречается с лидерами Армении и Азербайджана.





В свою очередь и белорусам поднятые в интервью вопросы были очевидно неинтересны.





— У меня одна версия: адресат здесь тот же, что и источник. Это интервью — для него самого и делалось. Лукашенко нужно чувствовать, что он по-прежнему любим, популярен и крут. Это попытка доказать самому себе, что все по-прежнему, что харизма работает. Не всех, так хоть журналистку обаяю. Кандидатура для этого, кстати, вполне подходящая. На это можно сказать только: может, ты и попал в свою цель, но целил слишком низко. В результате всех этих усилий мы увидели ужасающее одиночество, вроде того, которое было на фото «ситуационного штаба» во Дворце независимости, где в кадре за огромным столом только сам Лукашенко, Коля и Наталья Эйсмонт…