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"Задержание неприемлемо": мировые лидеры требуют от России освободить Навального

Алексей Навальный 17 января вернулся из Германии в России, его задержали в аэропорту "Шереметьево".


От  российских властей потребовали немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, которого задержали 17 января сразу же по прилету в Москву.

На задержание политика отреагировали политические лидеры разных стран и международные правозащитные организации.

В частности, председатель Европейского совета Шарль Мишель в Twitter назвал задержание Навального «неприемлемым» и призвал освободить его.

С совместным заявлением выступили министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии Его опубликовал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич:

«Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения».

В заявлении отмечается, что Евросоюз рассмотрит возможность введения новых санкций против России, если оппозиционера не отпустят в ближайшее время.

Призвал освободить Навального и наказать виновных в отравлении оппозиционера и советник избранного президента США Джо Байдена по вопросам госбезопасности Джейк Салливан

«Господина Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального - это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан», - написал он в Twitter.

Задержание Навального в Москве: что известно

  • 17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву.
  • Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».
  • На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.
  • За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.
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