Самолет летит в Россию. Навальный из Берлина вылетел





В международной зоне московского аэропорта Внуково, куда из Германии прилетает оппозиционер Алексей Навальный, установили ширму, сообщает телеграм-канал Avtozak LIVE. Теперь из-за ограждения не видно, кто выходит из зеленой зоны. В сам аэропорт пускают только при наличии билета

Оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января, как и обещал, возвращается из Германии в Россию. Самолет с Алексеем Навальным вылетел из берлинского аэропорта Бранденбург в Москву. Об этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter. У Навального 13-й ряд в самолете.





Перед вылетом он не общался с прессой. Сев в самолет, оппозиционер завил журналистам: "Я уверен, что все будет абсолютно прекрасно, я сегодня очень счастлив". Вместе с ним его жена Юлия, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и адвокат Ольга Михайлова. Журналисты спросили, арестуют ли оппозиционера по прилету в Москву. "Это невозможно!" - ответил политик.





Навальный прибыл в аэропорт Бранденбург в сопровождении охраны, которая предоставлена ему как гостю федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.





Прибытие рейса в Москву ожидается в 19:42, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Внуково, пишет newsru.com





Рейс авиакомпании "Победа", на котором оппозиционер Алексей Навальный должен вернутся из Берлина в Москву после лечения, на некоторое время задержался из-за неадекватного пассажира на борту, сообщает Deutche Welle, корреспондент которого также находился в самолете. Буйного пассажира сняли с рейса.





Немецкая полиция ранее сообщила, что оппозиционера подвезут прямо к трапу самолета - через терминал, где его ждут журналисты, он проходить не будет. На рейс зарегистрированы порядка 100 пассажиров, в том числе журналисты.





О том, что он решил вернуться в Россию, Навальный, который с конца августа проходил в Германии лечение, объявил 13 января. После этого руководство Внуково запретило массовые мероприятия и фото- и видеосъемку в здании аэропорта, сославшись на "недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности прибывания пассажиров и гостей".