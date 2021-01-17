Жизнь после отставки: непростая судьба премьер-министров Беларуси

Из-за особенности авторитарной системы о них вспоминают крайне редко. «Салідарнасць» решила восполнить пробел.

Вячеслав Кебич

Фото Павла Мартинчика, kp.by





После распада Советского Союза Вячеслав Кебич перестал быть главой правительства БССР и стал первым премьер-министром независимой Беларуси. Чиновник вполне мог стать и первым президентом, но неожиданно для многих сокрушительно проиграл на выборах 1994 года Александру Лукашенко.





После победы молодой популист решил, что бывшему премьеру не место во власти. Кебичу на тот момент было всего 58 лет, но он навсегда ушел в тень. Поработал депутатом, написал мемуары, давал осторожные интервью.





В 83 года Кебич все еще боялся: «Если честно, нет-нет да и проскользнет мысль: «А вдруг пенсию отберут?»





Умер от коронавируса в декабре минувшего года. Лукашенко прислал на прощание с первым премьер-министром венок, но сам не пришел.

Михаил Чигирь









Банкир Михаил Чигирь стал главой правительства после прихода к власти Лукашенко. Но не стал терпеть методы его действий и ушел в отставку в 1996 году, протестуя против проведения референдума по приданию президенту почти неограниченных полномочий.





В отличие от Кебича Чигирь не побоялся вернуться в большую политику, став в 1999 году одним из кандидатов в президенты на альтернативных выборах. За это его ждала расправа: Чигиря арестовали, он больше полугода провел в тюрьме.





После бывший премьер менее активно участвовал в политической жизни, но не боялся поддерживать соратников по оппозиционной Объединенной гражданской партии. На пенсии продолжает давать интервью.

Сергей Линг

Фото photo.bymedia.net





Сергей Линг работал главой правительства довольно долго: с ноября 1996-го по февраль 2000-го. Запомнился борьбой с инфляцией и попытками добиться стабильности в экономике.





После отставки недолго поработал постоянным представителем Беларуси при ООН, затем выбрал спокойную жизнь пенсионера.





Является почетным членом «Белорусской научно-промышленной ассоциации», время от времени дает интервью. Год назад отмечал, что в нашей стране очень большие затраты на производство и лишняя численность рабочих.

Владимир Ермошин

Фото photo.bymedia.net





Уроженец России побыл премьер-министром всего полтора года. Но в отличие от многих своих коллег после ухода из власти смог сделать карьеру в бизнесе.





Владимир Ермошин руководил представительством МТС в Беларуси, работал советником белорусско-российской компании «Белвнешэкономстрой», которая занимается строительством коммерческой и жилой недвижимости.

Геннадий Новицкий

Фото photo.bymedia.net





Некоторые считают, что уроженец Могилева сумел дослужиться до поста премьер-министра только благодаря одному качеству – преданности Лукашенко (он собирал за него подписи в 1994-м, работая главой Могилевского облсельстроя).





Своими способностями Геннадий Новицкий мало кого поразил и был уволен после скандала с приписками в сельском хозяйстве. Но Лукашенко его не бросил: чиновник затем еще пять лет занимал должность председателя Совета Республики.

Сергей Сидорский





Правление Сидорского пришлось на середину и конец 2000-х, когда белорусская экономика вслед за российской стабильно росла. Благодаря этому Сидорскому удалось задержаться в кресле премьера на целых 7 лет.





Был отправлен в отставку в 2010 году после слухов о том, что Россию устроит его фигура в качестве президента Беларуси.





Еще семь лет Сидорский работал членом коллегии (министром) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.





Ныне он – советник председателя правления Евразийского банка развития. Месяц назад Сидорский участвовал в переговорах, где вице-премьер Беларуси Николай Снопков просил банк увеличить финансирование.

Михаил Мясникович

Фото РБК





Опытный чиновник работал премьер-министром в непростые для белорусской экономики годы (декабрь 2010-декабрь 2014). Но Лукашенко не позволял себе срываться на нем и после отставки с поста главы правительства направил Мясниковича руководить Советом Республики.





К удовольствию белорусских властей уже год чиновник работает председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии. В ноябре минувшего года Мясникович прилетал в Минск, чтобы пообщаться с Лукашенко на фоне массовых протестов.

Андрей Кобяков





Фото БЕЛТА





Кобяков много лет верой и правдой служил Лукашенко, но тот уволил его с публичным скандалом. В августе 2018-го глава государства остался сильно недоволен увиденным в Орше и устроил правительству разнос.





Вскоре Кобяков устроился в совет директоров «Белгазпромбанка», но задержался там ненадолго, решив уехать на работу в Москву. Теперь он руководит крупным угольным холдингом «Группа Сибуглемет».





В декабре Кобяков довольно загадочно высказался о протестах в Беларуси:





– Ситуация непростая. Я думаю, что потихоньку она выправится. Но что бы ни происходило, я считаю, что перспективы белорусско-российских отношений есть и будут. Это мое глубокое убеждение.





Сергей Румас





Фото БЕЛТА





О своем решении назначить Румаса премьером Лукашенко, вероятно, пожалел почти сразу. Банкир стал популярным в обществе благодаря либеральным взглядам, пытался проявлять инициативу. Летом минувшего года накануне президентских выборов глава государства решил сместить Румаса от греха подальше.





– Больших претензий нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Я приветствую! Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать, — заявил Лукашенко.





Однако о новой работе Румаса с тех пор не сообщалось. Зато глава Беларуси жестко предупредил его после публикации фотографии банкира с супругой на фоне протестной акции в августе:





– По фактам захвата власти возбуждено уголовное дело… Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом. Они тоже неоткровенно, но где-то «постятся».



