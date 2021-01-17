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Власти празднуют победу уже не только на словах: Оперативно-ситуационный штаб при ГУВД Мингорисполкома расформирован

Силовики перешли от массовых облав по районам к рейдам по отдельным кварталам и точечным арестам активистов".

Пришла информация, что Оперативно-ситуационный штаб при ГУВД Мингорисполкома расформирован, пишет телеграм-канал "Белорусский порядок".

Это межведомственная структура, которая координировала подавление протестов в течение президентской кампании. Судя по всему, руководство посчитало, что уже нет необходимости в отдельной структуре для координации работы. Оперативная обстановка отличается стабильностью. 
 
Служба уже переходит в стандартный режим, без перенапряжения сил. Силовики перешли от массовых облав по районам к рейдам по отдельным кварталам и точечным арестам активистов. Вот тут расписан пример охоты, плюс новые уголовные дела: задержан книгоиздатель, новый арест журналиста. Параллельно идет кампания запугивания. Точность совсем невысокая, приходят к случайным людям, кого задерживали один-единственный раз, или на дом к тем, кто уже давно сбежал из страны. Видна установка охватить как можно большее количество людей.

Так что очевидна четкая взаимосвязь между активностью протестов и активностью силовиков. Чем активнее протесты, чем больше они вынуждены решать срочные задачи и бросать силы на “тушение пожаров”, ресурсов не хватает, и многое остается незамеченным. Сейчас протестная активность в основном перешла в символическую плоскость, и власти могут системно, методично сужать обществу пространство для маневра.

Это к вопросу о том, что дают, и что не дают протесты. Корреляция простая: чем активнее сопротивление, тем хуже силовики выполняют свою задачу. Чем слабее движение — тем больше высвобождается ресурсов для репрессий. Выводы путь каждый делает для себя сам.
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