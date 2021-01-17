Новая идея провластных политтехнологов? Анонимные пенсионеры предложили наградить Лукашенко
Как сообщил сайт Минской области Mlyn.by, "на прямую линию Миноблисполкома обратился пенсионер из Червенского района. Он предложил наградить президента Беларуси.
Житель Червенского района обратился с предложением, а не с просьбой. Мужчина рассказал, что пенсионеры Червеня, которых собралось уже более 80 человек, хотят выступить на Всебелорусском Народном Собрании. Суть их обращения заключается в том, чтобы Александру Лукашенко дали награду или даже Нобелевскую премию. Пенсионеры уверены, что Лукашенко заслуживает этого, но не будет инициатором наград для себя из-за скромности".
Примечательно, что фамилия пенсионера в заметке не приводится. Точно также, как невозможно идентифицировать остальных инициаторов награждения главы государства. Но для кампании по отмыванию имиджа ход просчитанный: когда одна часть страны требует суда над Александром Лукашенко, то заглушать этот призыв можно попробовать голосами тех, кто требует для него наград. Правда, первых надо будет судить и запугивать, а вторых -- искусственно клонировать.
"Белорусский партизан"
13:03 17/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение