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Когда же позвонит Путин? Лукашенко остается общаться только с КРАСАУЦАМИ

В одном из недавних интервью Александр Лукашенко совсем неслучайно произнес фразу «друзей у меня нет».

Когда же позвонит Путин? Лукашенко остается общаться только с КРАСАУЦАМИ
После роковой даты 9 августа круг общения «последнего диктатора» опасно снизился. Большинство глав государств категорически отказались признать победу Александра Лукашенко, саму законность выборов. Причин для этого много. Кто-то просто последовал за «старшими», привычно подчиняясь их воле.

Исключение составили президент России, некоторые азиатские лидеры, Китай, Венесуэла и Сирия. Да и то, признав легитимность президента Беларуси, они вовсе не стали его лучшими друзьями. Время от времени с Лукашенко общаются политические и общественные деятели. Но делают они это по необходимости.

«Просто так», по-дружески в Минск мог позвонить только Владимир Путин. Но и он, похоже, охладел к Александру Григорьевичу. Заполнить вакуум интенсивной программой встреч с персоналом больниц, работниками предприятий, видеоконференциями ОДКБ, ЕАЭС плохо удается.

Ведь друзей-то нет. Видимо, потому и сказал Лукашенко журналистке «России 1», что Путин – его самый большой друг. Искренне надеясь, что Владимир Владимирович услышит и позвонит. Пока же остается довольствоваться тем, что его тепло принимают на базе ОМОНа под Минском. Похоже, протестующие, когда называли Лукашенко президентом ОМОНа, были отчасти правы. Больше ему положиться не на кого...
bargu.by
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