После роковой даты 9 августа круг общения «последнего диктатора» опасно снизился. Большинство глав государств категорически отказались признать победу Александра Лукашенко, саму законность выборов. Причин для этого много. Кто-то просто последовал за «старшими», привычно подчиняясь их воле.





Исключение составили президент России, некоторые азиатские лидеры, Китай, Венесуэла и Сирия. Да и то, признав легитимность президента Беларуси, они вовсе не стали его лучшими друзьями. Время от времени с Лукашенко общаются политические и общественные деятели. Но делают они это по необходимости.





«Просто так», по-дружески в Минск мог позвонить только Владимир Путин. Но и он, похоже, охладел к Александру Григорьевичу. Заполнить вакуум интенсивной программой встреч с персоналом больниц, работниками предприятий, видеоконференциями ОДКБ, ЕАЭС плохо удается.





Ведь друзей-то нет. Видимо, потому и сказал Лукашенко журналистке «России 1», что Путин – его самый большой друг. Искренне надеясь, что Владимир Владимирович услышит и позвонит. Пока же остается довольствоваться тем, что его тепло принимают на базе ОМОНа под Минском. Похоже, протестующие, когда называли Лукашенко президентом ОМОНа, были отчасти правы. Больше ему положиться не на кого...



