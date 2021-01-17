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На дворе -20 мороза. Белорусы на марше посвятили акцию Лосику, который голодает 34 дня

В воскресение белорусы традиционно вышли погулять. И небывалый мороз — а градусник утром показывал минус 20 — им не помеха.

На дворе -20 мороза. Белорусы на марше посвятили акцию Лосику, который голодает 34 дня
Один из районных маршей в Минске утром 17-го января 2021-го года / TUT.by
Боровляны сегодня с утра отправляли "Карпенкова в лагеря" и заявляли миру, что их президент — Света. И это правда, ведь Светлана Тихановская набрала на 20-ти из 22-х участков Боровлянского сельсовета 63,89% голосов избирателей, Александр Лукашенко — 27,25%.



Не упустили возможности прогуляться и жители Шариков, Велозавода и Тракторного.

А в Брилевичах прямо на балконах с БЧБ-флагами люди читали стихи Янки Купалы. Получилось здорово!

Жители другого дома в Брилевичах провели акцию солидарности с политзаключённым Игорем Лосиком, который голодает в тюрьме уже 34 дня. Они призвали администратора ТГ-канала "Беларусь головного мозга" остановить голодовку, поскольку новой Беларуси нужны смелые люди.

А это жители минской площади Правды побрагодарили бренды Nivea, Skoda i Tissot за то, что поддерживают белорусов в их борьбе с режимом Лукашенко.
подборка euroradio.fm
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