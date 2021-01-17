+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Класковский: Происходившее у нас в прошлом году действительно было похоже на войну. Но войну, объявленную части собственного народа

Политический обозреватель – о заявлениях Лукашенко на приеме по случаю старого Нового года, где прозвучало, что «в 2020-м нам фактически объявили войну».


– Но если белорусы едины и все, надо понимать, сплочены вокруг вождя режима, то кто с кем воевал (и, в общем-то, продолжает воевать)? Большому белорусскому начальству приходится придумывать разные мифологические версии (сначала про российских, потом про западных кукловодов и жалкую кучку их марионеток), описывая политический феномен прошлого года.

Потому что назвать кошку кошкой, то есть признать, что против нынешнего порядка вещей выступила огромная часть общества, начальники ни в какую не хотят.

Предположим, Запад действительно такая бяка, что его хлебом не корми, а дай напакостить синеокой Беларуси. Но на Минск не перли танковые армады Ангелы Меркель, здесь не было натовского десанта (равно как и якобы высаженный с подрывными целями десант вагнеровцев оказался фейком).

Да, происходившее у нас в прошлом году действительно было похоже на настоящую войну. Но войну, объявленную несогласной части собственного народа, протест которого был феноменально мирным (отдельные же инциденты — в основном на уровне «сорвал растительность с цветочных клумб и бросил ее в милиционеров»).

По идее, имея такую массу недовольных твоим правлением, нужно если не посыпать голову пеплом и уходить в отставку, то, по крайней мере, идти на диалог о путях перемен.

Однако обществу — а заодно, кстати, и главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю, обнимавшемуся на днях в Минске с Лукашенко, — предлагается грубый муляж.

Вы будет долго смеяться, но в сообщении белорусского оргкомитета по проведению чемпионата мира 2021 года по итогам встречи с Фазелем утверждается, что «реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны». А венцом этого процесса станет-де Всебелорусское собрание.

Однако даже Фазель, который обманываться рад, вряд ли спасет ситуацию для Лукашенко: шансы, что ЧМ пройдет в Минске, стремительно тают.

Тем более, надо думать, не устроит имитация диалога самих белорусов, настроенных добиваться честных выборов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]