UDF.BY рассказывает о вдохновителе и создателе «Голоса» Павле Либере.

До выборов-2020 был аполитичным

Павел Либер пришел на работу в ЕРАМ после третьего курса университета. До этого около года писал статьи в «Компьютерную газету». Айтишник признавался, что когда начал карьеру в ЕРАМ, его зарплата составляла 150$.





Со временем он вырос до старшего директора практики Digital Strategy & Experience Design в EPAM СНГ. Но Павел Либер оставался аполитичным человеком и даже не ходил на выборы.

Предлагал идеи властям Минска





Вот что рассказывал Павел Либер в 2019 году, за год до президентских выборов:





«Мы создаем мобильное приложение и портал, которые позволят каждому сознательному гражданину принимать участие в жизни своего района. Общались с представителями Мингорисполкома, которые консультировали нашу команду. Есть два варианта коммуникации. Например, администрация района выставляет проект для голосования жителей с вариантами ответа. Второй вариант предполагает, что жители сами вносят предложения. Если идея набирает определенное количество голосов, то она автоматически попадает на рассмотрение в администрацию района».





Но идея так и не была реализована.

Начал задавать себе вопросы после устранения конкурентов Лукашенко на выборах

Еще до процедуры регистрации кандидатов в президенты власти упрятали за решетку его популярных соперников – Виктора Бабарико и Сергея Тихановского. Возмущению в обществе не было предела. А Павел Либер начал задавать себе вопросы.





«Появились очень энергичные, заряжающие кандидаты неожиданно для всех. Потом, когда их всех трех реальных альтернативных кандидатов очень быстро устранили, все, включая меня, начали задавать вопросы: «А как президент уверен в своих 80%?», – вспоминал Либер.





В начале июля, за месяц до президентских выборов, была сформирована идея проекта «Голос». За ее разработку сели во главе с Павлом Либером, который ушел в бессрочный отпуск, село около 40 айтишников.

Лукашенко и Ермошина были возмущены его проектом

Власти осознали, какую угрозу для них представляет платформа «Голос», к которой быстро присоединилось более миллиона человек.





За три до основного дня голосования Александр Лукашенко во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что Генеральной прокуратуре и судам следует дать оценку инициативам по альтернативному подсчету голосов.





На следующий день руководитель ЦИК Лидия Ермошина заявила, что в Беларуси внедряется «политическая афера под названием интернет-платформа «Голос».





«По сути то, что вам предлагается, – это создание теневого Центризбиркома», – возмутилась Ермошина.

Помог доказать фальсификацию результатов выборов и нелегитимность Лукашенко

«Голос» предложил простую и эффективную идею. Избирателей призвали сфотографировать свой бюллетень на избирательном участке и отправить снимок через чат-бот в мессенджере Telegram или Viber. Так впервые в истории обман на выборах был показан всей стране.





Благодаря «Голосу» были обнаружили фальсификации на каждом третьем участке. Выяснилось, что «итоги выборов ЦИК взял из воздуха».





«Он даже не удосужился пересчитать свои же (пусть и сфальсифицированные) итоговые протоколы с избирательных участков. Александр Лукашенко не является легитимным президентом», – констатировал Либер.

Уехал из Беларуси

Павел Либер покинул страну еще во время разработки платформы. Был в Стамбуле, потом осел в Киеве.





Большинство участников проекта также уехали из Беларуси. Шесть или семь человек, косвенно связанных с проектом, оказались в СИЗО КГБ.

Предлагает создать «нейроправительство»

После выборов «Голос» превратился в главную платформу протеста: занимался подсчетом протестующих и соцопросами на политические темы. Либер заявлял, что платформа может стать «всереспубликанским референдумом», инструментом прямой демократии.





Мечта айтишника – «нейроправительство».





«Я не совсем понимаю, зачем нам нужно правительство. Потому что хорошо тренированная нейросеть, изучающая опыт других стран и выносящая на референдум какие-то решения, вполне могла бы заменить сотни людей, которые зачем-то сидят в кабинетах и ездят на своих «джили» с шоферами. Надеюсь, мы придем и к этой точке тоже», – отмечал Либер.