Джонсон анонсировал саммит G7 в очном формате

Великобритания проведет саммит Большой семерки (G7) с 11 до 13 июня. Он пройдет в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Об этом говорится в саявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Reuters в воскресенье, 17 января.

Он отметил, что главной темой саммита будет поиск путей выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Лидеры также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.





"Коронавирус, несомненно, является самой разрушительной силой, которую мы видели на протяжении многих поколений, и величайшим испытанием современного мирового порядка, которое мы переживаем", – говорится в заявлении Джонсона.





На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза будут приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи, пишет korrespondent.net





"Премьер-министр намерен использовать "семерку" для активизации сотрудничества между демократическими и технологически продвинутыми странами мира. С этой целью он пригласил лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи принять участие во встрече в качестве гостей, чтобы повысить уровень знания и опыта за столом. Вместе 10 лидеров представляют более 60% населения, живущего в демократических странах", – говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.





Британская Sunday Telegraph сообщила, что правительство Великобритании надеется, что саммит станет поводом для первой поездки в Европу в качестве президента США Джо Байдена. Он официально должен занять пост главы государства 20 января.





Как известно, в 2020 году саммит G7 должен был пройти в США в июне. Но сначала встречу лидеров перенесли на сентябрь, а потом и вовсе отменили из-за пандемии коронавируса. Годом ранее оно состоялось во французском Биаррице. Таким образом, впервые за примерно два года лидеры семи ведущих экономик мира пообщаются в очном формате.

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