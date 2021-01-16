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В Минском районе отца семерых детей судили за бело-красно-белые жалюзи

Сегодня в Суде Минского района судили отца семерых детей Сергея Мельянца.

Жалюзи в окне дома, где живет Сергей Мельянец

Милиционеры составили на него протокол по статье 23.34 — за БЧБ-флаг в окне, который посчитали одиночным пикетом. Хотя флага там никогда не было — в окне Мельянца висят бело-красно-белые жалюзи, передает "Еврорадио".

В суде Сергей Мелианец пояснил, что в конце августа он повесил жалюзи, исходя из своих религиозных убеждений. "Белый цвет символизирует святость, которую мы, верующие, получаем через кровь, пролитую Иисусом Христом на кресте. Это красный цвет", — сказал мужчина.

"Какие мотивы у человека, который повесил жалюзи? Защита от солнца", — заявил в ходе судебного заседания брат подсудимого Николай Мельянец.

Судья с первого раза не смог поставить точку в деле и объявил перерыв для выяснения подробностей о семье Сергея Мельянца. Суд попросил мужчину принести свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, которых в семье пятеро. Следующее заседание назначено на 21 января.
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