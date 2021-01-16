











Акции протеста в Беларуси затянулись из-за закрытых по причине пандемии коронавируса COVID-19 границ, в том числе со стороны России, заявил Александр Лукашенко.





"Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала… (тому, что) во времени растянулись эти протесты", - сказал Лукашенко российской журналистке Наиле Аскер-заде, видеофрагмент интервью она разместила в субботу в своем Telegram-канале.





Данный отрывок не вошел в показанную ранее телеверсию интервью на "Россия 1". Видимо, по причине своей очевидной абсурдности.