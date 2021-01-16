+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

BY_help: Оплата штрафов не является преступлением

Один из руководителей инициативы BY_help Алексей Леончик прокомментировал в FB задержание журналиста Андрея Александрова и заявление МВД по данному поводу.


«Я лично и инициатива BY_help не комментируем звукозаписи с высказываниями Андрея Александрова, которые могли быть сделаны в результате пыток, угроз и запугиваний. Доступ адвоката к нему долгое время был запрещен и остается ограниченным.

Мы считаем, что публикация такой звукозаписи - это попытка оказать давление на общественное мнение и нарушает права человека.

В то же время мы заявляем, что:

- любая оплата штрафов не является преступлением;

- любые обвинения любого человека в том, что это преступление - абсурдны.

Надеемся скоро увидеть Андрея Александрова на свободе», - написал Алексей Леончик.

15 января на youtube-канале МВД был размещен видеокомментарий замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича. Он заявил, что задержанные Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности. По его словам, они «с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее»

Казакевич утверждает, что все используемые для этих целей средства Александров и Злобина получали из-за рубежа. «В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BY_help (основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — сообщил он. — Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BY_help. В лучших детективных традициях деньги передавались посредством закладок на территории Минского района. Так, из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тысяч долларов США и евро. Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства».

По словам Казакевича, обнаружены и изъяты 168 квитанций об оплате штрафов, банковские платежные карточки, более 25 тысяч долларов США и евро и 20 тысяч белорусских рублей, протестная атрибутика, компьютерная техника.

«В настоящее вр я следователями в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса, а именно обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материально-техническое обеспечение такой деятельности. Задержанные водворены в ИВС», — заявил замминистра внутренних дел.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]