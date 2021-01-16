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Уголовное дело политзаключенного из Бреста Александра Кабанова будут рассматривать в Могилеве

Стало известно, что уголовное дело Брестского блогера Александра Кабанова будут рассматривать в Октябрьском суде Могилева. Дата начала процесса пока неизвестна.



Ранее планировалось, что суд состоится в Бресте, однако председатель Брестского областного суда направил дело блогера в Верховный суд для изменения подсудности - чтобы дело рассматривалось за пределами Брестской области, сообщают правозащитники
NN.by
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