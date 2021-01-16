В минской Грушевке с самого утра протестная акция

Протестный марш из конструктора Лего





Видеозапись с акции появилась в районном телеграм-чате с комментарием: "Минск выходит и будет продолжать выходить, пока не уйдёт диктатор. Грушевка, Розочка, Харьковская и Тучинка утро начинает не с кофе".



