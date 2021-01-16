В минской Грушевке с самого утра протестная акция
Рано утром 16 января в Минске прошла протестная акция в микрорайоне Грушевка. Около десяти человек выстроились в цепь с красно-белыми флагами. Они кричали "Верым, можам, пераможам!".
Протестный марш из конструктора Лего
Видеозапись с акции появилась в районном телеграм-чате с комментарием: "Минск выходит и будет продолжать выходить, пока не уйдёт диктатор. Грушевка, Розочка, Харьковская и Тучинка утро начинает не с кофе".
Напомним, что в Минске на эти выходные обещали морозную погоду. В момент проведения акции столбики термометра показывали -20 градусов, передает "Еврорадио".
11:55 16/01/2021
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