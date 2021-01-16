Фейсбук и Инстаграм внезапно разблокировали аккаунты Трампа

Странички Трампа в Фейсбуке и Инстаграме теперь вновь доступны для прочтения. Однако пока неизвестно, есть ли у Трампа доступ к ним.





Как сообщалось, после беспорядков, произошедших у Капитолия США в среду, 6 января, Фейсбук на неопределенный срок запретил Дональду Трампу доступ в Инстаграм и Фейсбук.