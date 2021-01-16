











Соединенные Штаты Америки озабочены ситуацией с правами человека в Беларуси, заявил поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником. Встреча состоялась 14 января, сообщает пресс-служба американской дипмиссии.





«В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений и озабоченность США касательно ситуации с правами человека Беларуси, — говорится в сообщении. — В частности, поверенный Джук подчеркнул необходимость освобождения бывшего заместителя директора агентства БелаПАН Андрея Александрова и всех других политических заключенных, поскольку этот вопрос имеет критически важное значение для будущего двухсторонних отношений Беларуси и США».



