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Представитель США заявил в МИД Беларуси о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных

На встрече с замглавы МИД Беларуси представитель США заявил о необходимости освобождения журналиста Александрова и всех политзаключенных




Соединенные Штаты Америки озабочены ситуацией с правами человека в Беларуси, заявил поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук на встрече с заместителем министра иностранных дел Сергеем Алейником. Встреча состоялась 14 января, сообщает пресс-служба американской дипмиссии.

«В ходе беседы стороны обсудили состояние двусторонних отношений и озабоченность США касательно ситуации с правами человека Беларуси, — говорится в сообщении. — В частности, поверенный Джук подчеркнул необходимость освобождения бывшего заместителя директора агентства БелаПАН Андрея Александрова и всех других политических заключенных, поскольку этот вопрос имеет критически важное значение для будущего двухсторонних отношений Беларуси и США».

МИД Беларуси, сообщая о данной встрече, отметил лишь, что стороны «стороны обсудили текущее состояние белорусско-американских отношений», пишет сайт Naviny.media .
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