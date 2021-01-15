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Арестован Змитер Дашкевич

Задержан Змитер Дашкевич

Арестован Змитер Дашкевич
архивное фото
Об этом в фейсбуке сообщила его жена Наста.

Сам Змитер всего полчаса назад опубликовал фото из Куропат: "Беларусь выстояла в советских концлагерях, победила нацистские концлагеря, то одолеем и концлагеря лукашенок-карпенковых. Жыве Беларусь!", - написал он под фото.


По всей видимости, вскоре после этого его и задержали, что наводит на мысль, что за ним следили.
"Белорусский партизан"
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