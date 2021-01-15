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МВД назвало фейком опубликованную ByPol запись

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова назвала фейком запись, опубликованную инициативой ByPol.



«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила Чемоданова агентству «Интерфакс-Запад».

Напомним, на записи речь идет об использовании травматического оружия, некоторых эпизодах протестных акций после августовских выборов, а также дальнейших планах силовиков по организации некоего лагеря.
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