МВД назвало фейком опубликованную ByPol запись
Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова назвала фейком запись, опубликованную инициативой ByPol.
«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила Чемоданова агентству «Интерфакс-Запад».
Напомним, на записи речь идет об использовании травматического оружия, некоторых эпизодах протестных акций после августовских выборов, а также дальнейших планах силовиков по организации некоего лагеря.
16:18 15/01/2021
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