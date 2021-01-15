МВД назвало фейком опубликованную ByPol запись









«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — заявила Чемоданова агентству «Интерфакс-Запад».





Напомним, на записи речь идет об использовании травматического оружия, некоторых эпизодах протестных акций после августовских выборов, а также дальнейших планах силовиков по организации некоего лагеря.



