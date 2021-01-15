– Инициатива BYPOL опубликовала аудиозапись с голосом, похожим на голос ныне заместителя министра МВД Карпенкова. Этот человек говорит: Лукашенко мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия. Согласны с ним?





– Думаю, мужчина, чей голос похож на голос Карпенкова, кривит душой. Даже если он очень наивный человек, то не может не понимать: в лучшем случае Лукашенко прикроет только его.





Если правителю придется улетать из страны, то он прихватит основу своей гвардии, которая нужна будет ему в новом месте, в России – кто-то же должен будет охранять Лукашенко.





Что касается остальных, рядовых, то уверен, что все понимают: никого Лукашенко не прикроет. Он может сделать это лишь временно, на сегодняшний день. Мы видим, что пока не возбуждено ни одного уголовного дела, несмотря на явные признаки состава преступления.





Но пройдет время и Лукашенко не будет у власти. И все эти вопросы обязательно будут поставлены на повестку дня.





Более того, работа ведется уже сейчас.

Многие лица, причастные к насильственным действиям и убийствам, уже вычислены.

Уверен на 100%, что против них будут возбуждены уголовные дела и они понесут наказание.





– Голос на аудиозаписи рассказывает, что если режим не устоит, то Беларусь поделят между Литвой, Украиной и Польшей. Неужели они и правда верят в эту чушь?





– Опять же, если это Карпенков, то он кривит душой. Литва с населением в 2,5-3 миллиона человек, да еще член Евросоюза оттяпает себе часть Беларуси? Ну смешно же.





До этого говорили про кукловодов, про то, что все участники протестов проплачены, – но это уже не работает. Вот и придумывают еще более масштабную и грубую ложь.





– Человек, чей голос похож на голос Карпенкова, ссылаясь на слова Лукашенко говорит: в случае смены власти силовиков «уничтожат», «будут делать люстрации, будут делать издевательства»…





– И Лукашенко, и Карпенков понимают, что этого не будет, но пытаются напугать подчиненных. Извините меня, силовиков у нас не один десяток тысяч человек, многие из них занимались профессиональными обязанностями, ловили грабителей – какие к ним могут быть санкции?





Да, вероятно, будут проверки о причастности к насильственным действиям. Но сам по себе факт того, что человек в это время служил в МВД, Следственном комитете или МЧС, не может быть основанием для наказания.





Хотя бы потому, что основной задачей новой Беларуси будет создание правового государства. Любой человек, который без доказательной базы попытается предпринять что-то против сотрудника МВД, столкнется с новой судебной системой, которая спросит у него: по каком праву?





Возможно, люди, которые говорят о расправе в случае смены режима, просто проецируют свои действия на действия будущей власти. Если они устроили такой разбой, будучи в меньшинстве, то, конечно, им страшно представить, что может сделать народ, придя к власти.





Но повторю, что этого не будет: это будет власть совершенно другого характера.





– Это далеко не первый слив разговоров высопоставленных чиновников и силовиков. Кто и зачем это делает?





– Делают, конечно, их коллеги. А причины могут быть две. Первая причина – возможно, желание заработать. Проходила информация, что кое-кто хочет денег за какие-то записи.





Вторая причина – желание получить индульгенцию в будущем. Потом будет сказано: хоть этот человек и служил там, но он ни в чем не замешан и более того, он как подпольщик помогал нам.