Дмитриев про "сход": Собрание чиновников в поддержку Лукашенко
Три предложения в оргкомитет Всебелорусского народного собрания направил сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев.
Политик предлагает ввести в оргкомитет представителей оппозиционных партий, повестку дня мероприятия формировать, в том числе, и онлайн – прозрачно, а также дать право выдвигать делегатов ВНС от граждан путём сбора подписей.
Зачем Дмитриев тратит время на бессмысленное "одобрямс"?, - уточнил у него "Белорусский партизан"
- Я считаю, что надо с разных сторон показывать, что это просто собрание начальников и чиновников в поддержку Лукашенко. И не имеет никакого отношения к народу, диалогу и единству, - ответил Дмитриев.
Лукашенко намерен собрать на "Всебелорусское народное собрание" 2700 делегатов.
Оно запланировано на 11-12 февраля.
"Белорусский партизан"
15:54 15/01/2021
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