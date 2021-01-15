Во Франции начали расследование против экс-президента Саркози
Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении 23-го президента Франции Николя Саркози по делу о торговле влиянием.
Расследование касается консалтинговых услуг, которые Саркози оказывал в России, сообщает AFP, ссылаясь на прокуратуру.
Тем самым, отмечает агентство, в прокуратуре подтвердили информацию издания Mediapart, утверждавшего, что прокуратура проводит расследование из-за контракта о предоставлении консультационных услуг, который Саркози в 2019 году заключил с российской страховой группой «РЕСО-Гарантия». Сумма контракта, по данным издания, составила три миллиона евро.
Во Франции также расследуют дело о возможном финансировании избирательной кампании Николя Саркози режимом Муаммара Каддафи в 2007 году.
В рамках дела Саркози обвиняют в пассивной коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании, сокрытии государственных средств Ливии и создании преступной группировки. Он обвинения отрицает. 1 марта суд во Франции вынесет приговор Саркози по делу о коррупции. Ему грозит до четырех лет тюремного заключения.
Источник: meduza.io
15:42 15/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение