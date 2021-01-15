У Оруэлла на это не хватило бы фантазии: журналиста Александрова обвинили в... финансировании протестов
Журналиста Андрея Александрова и его подругу подозревают в финансировании протестов.
Как заявил замглавы ведомства Геннадий Казакевич, Александров и его девушка Ирина Злобина (также задержана и проходит по уголовному делу) с августа 2020-го оплачивали демонстрантам штрафы, возмещали их содержание в изоляторах и так далее.
При этом деньги Александров и Злобина якобы получали из-за рубежа и часть из них тратили на себя.
Денежные средства Александрову и Злобиной, утверждает Казакевич, предоставлял фонд By_Help — через закладки (!) на территории Минска:
«Из тайников <…> мужчина [Александров] забрал более ста тысяч долларов США и евро».
В ходе обысков в квартире подозреваемых следователи обнаружили более 25 тысяч долларов и евро и 20 тысяч беларуских рублей, сообщил Казакевич.
Против журналиста и его девушки возбуждено уголовное дело по части второй статьи 342 УК — об обучении лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности.
Наказание – до двух лет колонии.
Напомним, 13 января стало известно, что журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан и проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
Задержана также его подруга Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.
14 января в офисе информационного агентства БелаПАН прошел в обыск, по официальной версии, в связи с задержанием Андрея Александрова, который ранее там работал, а сейчас сотрудничает с агентством.
15:15 15/01/2021
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