Как заявил замглавы ведомства Геннадий Казакевич, Александров и его девушка Ирина Злобина (также задержана и проходит по уголовному делу) с августа 2020-го оплачивали демонстрантам штрафы, возмещали их содержание в изоляторах и так далее.





При этом деньги Александров и Злобина якобы получали из-за рубежа и часть из них тратили на себя.





Денежные средства Александрову и Злобиной, утверждает Казакевич, предоставлял фонд By_Help — через закладки (!) на территории Минска:





«Из тайников <…> мужчина [Александров] забрал более ста тысяч долларов США и евро».





В ходе обысков в квартире подозреваемых следователи обнаружили более 25 тысяч долларов и евро и 20 тысяч беларуских рублей, сообщил Казакевич.





Против журналиста и его девушки возбуждено уголовное дело по части второй статьи 342 УК — об обучении лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности.





Наказание – до двух лет колонии.