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У Оруэлла на это не хватило бы фантазии: журналиста Александрова обвинили в... финансировании протестов

Журналиста Андрея Александрова и его подругу подозревают в финансировании протестов.

У Оруэлла на это не хватило бы фантазии: журналиста Александрова обвинили в... финансировании протестов
Как заявил замглавы ведомства Геннадий Казакевич, Александров и его девушка Ирина Злобина (также задержана и проходит по уголовному делу) с августа 2020-го оплачивали демонстрантам штрафы, возмещали их содержание в изоляторах и так далее. 

При этом деньги Александров и Злобина якобы получали из-за рубежа и часть из них тратили на себя. 

Денежные средства Александрову и Злобиной, утверждает Казакевич, предоставлял фонд By_Help — через закладки (!) на территории Минска: 

«Из тайников <…> мужчина [Александров] забрал более ста тысяч долларов США и евро». 

В ходе обысков в квартире подозреваемых следователи обнаружили более 25 тысяч долларов и евро и 20 тысяч беларуских рублей, сообщил Казакевич.

Против журналиста и его девушки возбуждено уголовное дело по части второй статьи 342 УК — об обучении лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности. 

Наказание – до двух лет колонии.

Напомним, 13 января стало известно, что журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан и проходит подозреваемым по ст. 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». 

Задержана также его подруга Ирина Злобина. Известно, что Ирина является подозреваемой по уголовному делу, но следователи не конкретизировали, по какому.

14 января в офисе информационного агентства БелаПАН прошел в обыск, по официальной версии, в связи с задержанием Андрея Александрова, который ранее там работал, а сейчас сотрудничает с агентством.
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