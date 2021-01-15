



Поводом для обыска стал размещенный в одном из телеграмм-каналов фотоснимок группы жителей райцентра, стоящих с бело-красно-белым флагом напротив райисполкома. Среди участников акции милиционеры якобы распознали Неровного.





Против него начат административный процесс за нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия. Неровный считает фотографию провокацией и заявляет, что ее смонтировали в фотошопе.





По словам журналиста, милиционеры не оспаривали этого, но допустили, что он сам подделал фото, чтобы показать протестную активность в Кричеве.





Сергей Неровный говорит, что обыск проводился с санкции районного прокурора Леонида Палевича, осматривали жилье двое сотрудников РОВД. Осмотр длился два часа, что больше похоже на обыск.





Неровный настаивает, что фото поддельное и обыск в его квартире — провокация спецслужб, чтобы запугать местных активистов. По его мнению, силовики рассматривают именно его как организатора местных "партизанских акций".