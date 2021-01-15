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Петр Кузнецов о последнем сливе: И вишенкой на торте - "президент сказал", "президентом мы прикрыты"

Аналитик Петр Кузнецов прокомментировал в своем телеграм-канале опубликованную BYPOL запись, на которой человек с голосом, похожим на голос нынешнего замглавы МВД Карпенкова, рассказывает о гарантиях от Лукашенко на полную безнаказанность в борьбе с протестующими.

тот самый Карпенков

Замечательная речь Карпенкова, слитая в Сеть инициативой By_Pol - совершенно удивительный коктейль из откровенного фашизма, бандитизма и садизма. Три, как говорится, в одном. И вишенкой на торте: "президент сказал", "президентом мы прикрыты".

Не знаю, были ли ещё в стране люди, которые испытывали иллюзии насчёт того, что весь происходящий беспредел - это перегибы исполнителей, а не последовательная и целенаправленная политика. Думаю, таких уже не было и нет, все слишком очевидно, поэтому и нового в сливе немного, разве только то, что прямым 

соучастником террора против мирного населения является РФ - поставщик оружия.

Но вот 

планы создать в стране политический концлагерь - это удивило сильно даже на фоне имеющейся реальности. 

Так чётко повеяло 30-ми годами прошлого столетия, что аж мурашки по коже. 

Мы тут проводим параллели со сталинизмом, улавливая общие черты, а они в это время эти общие черты целенаправленно планируют и организовывают. 

Да ладно, сталинизм. При Сталине "лишними" люди не были - все годились Беломорканал строить. 

"Лишние люди" - это из репертуара совершенно другого персонажа, которому жизненного пространства все не хватало, а "лишних" можно было утилизировать в буквальном смысле, что и делалось: золотые коронки - отдельно, волосы для набивки мебели - отдельно, органы и кровь для медицины - отдельно и т.д.

Я не юрист, поэтому у меня чисто любопытство: 

на сколько уголовных статей наговорено в этой речи? 


Нет лучшей иллюстрации того, насколько дорогая штука - глупость. Насколько дорого она обходится, причём, не только её обладателям. 

Сидеть и на полном серьёзе обсуждать, как калечить и убивать людей 

во имя победы в исключительно воображаемой "гибридной войне" и борьбы с желающими нас разделить Польшей, Литвой и Украиной, и при этом ни разу не заметить чисто криминального характера происходящего - это надо уметь.

Правы были те, кто говорил, что в 2020 году в Беларуси добро и зло приняли очень чёткие и определённые формы и места "в середине" не осталось. 

Тут теперь только так: или за добро, или за зло.
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