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Дело против Николая Козлова не задалось

Сегодня в суде Партизанского района Минска должны были судить лидера Объединённой гражданской партии Николая Козлова за отказ подписывать бумаги о неразглашении материалов следствия.



Напомним, Николай Козлов отказался давать подписку о неразглашении, перед допросом по делу Координационного совета. В итоге в Следственный комитет его вызывали трижды, но Козлов упорно отказывался подписать документю

В итоге следователи инициировали суд над Козловым. Но он не задался. Суд так и не начался, дело отправили на доработку. 

Сам политик считает, что оно «высосано из посиневшего пальца и в самом деле нет вообще ничего. Там и разглашать нечего» 
"Белорусский партизан"
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