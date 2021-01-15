+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Латушко об опубликованной BYPOL записи: передадим ее в Совбез ООН, ЕС, ОБСЕ и властям России и США

Запись с голосом, похожим на голос бывшего главы ГУБОПиК, а сейчас замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, будет передана в международные структуры, а также властям России и США. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Павел Латушко.


По мнению Павла Латушко, эта запись доказывает, что все в стране происходит «с ведома и по приказу Лукашенко». Он отмечает, что «силовикам разрешено калечить и убивать протестующих» и указывает на то, что на пленке «звучит признание в том, что Александр Тарайковский был застрелен силовиками».

— Они совершают преступления против белорусского народа и человечества. Они делают это совершенно осознано и в кругу себе подобных этого совершенно не стесняются, — говорит Латушко.

По его словам, запись, оказавшаяся в распоряжении BYPOL, будет передана в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]