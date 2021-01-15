



По мнению Павла Латушко, эта запись доказывает, что все в стране происходит «с ведома и по приказу Лукашенко». Он отмечает, что «силовикам разрешено калечить и убивать протестующих» и указывает на то, что на пленке «звучит признание в том, что Александр Тарайковский был застрелен силовиками».





— Они совершают преступления против белорусского народа и человечества. Они делают это совершенно осознано и в кругу себе подобных этого совершенно не стесняются, — говорит Латушко.





По его словам, запись, оказавшаяся в распоряжении BYPOL, будет передана в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США.



