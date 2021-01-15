Латушко об опубликованной BYPOL записи: передадим ее в Совбез ООН, ЕС, ОБСЕ и властям России и США
Запись с голосом, похожим на голос бывшего главы ГУБОПиК, а сейчас замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, будет передана в международные структуры, а также властям России и США. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Павел Латушко.
По мнению Павла Латушко, эта запись доказывает, что все в стране происходит «с ведома и по приказу Лукашенко». Он отмечает, что «силовикам разрешено калечить и убивать протестующих» и указывает на то, что на пленке «звучит признание в том, что Александр Тарайковский был застрелен силовиками».
— Они совершают преступления против белорусского народа и человечества. Они делают это совершенно осознано и в кругу себе подобных этого совершенно не стесняются, — говорит Латушко.
По его словам, запись, оказавшаяся в распоряжении BYPOL, будет передана в Совбез ООН, Совет ЕС, ОБСЕ, Совет Европы, отдельно — официальным властям России и США.
12:37 15/01/2021
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