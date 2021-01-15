+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Посольство США озабочено репрессиями в отношении журналистов и СМИ

Посольство США в Беларуси высказало обеспокоенность обыском в агентстве БелаПАН и арестом журналиста Андрея Александрова.



«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся преследованием белорусских независимых СМИ, которые просто делают свою работу, беспристрастно рассказывая своим согражданам о происходящем. Арест Андрея Александрова на этой неделе и вчерашний рейд на информационное агентство БелаПАН в поисках сомнительных оправданий его ареста являются еще одним свидетельством того, что власти по-прежнему склонны манипулировать законом в своих политических целях», - говорится в заявлении посольства.

«Сильные независимые средства массовой информации, свободный обмен информацией и доступ к ней являются правом белорусского народа и очень важны для современного открытого общества. Мы снова призываем власти Беларуси к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати. Белорусский народ заслуживает лучшего будущего», - подчеркивается в заявлении.
АФН
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]