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Лукашенко: Мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции

Александр Лукашенко считает, что не заслужил введения санкций. Он объясняет их введение Евросоюзом и рядом стран политическим давлением.




«Всякого рода санкционное давление, — вы должны понимать, что это чисто политические вещи. Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции», — сказал он сегодня, принимая с докладом председателя правления Национального банка Павла Каллаура и своего помощника Валерия Бельского, передает БелТА.

Александр Лукашенко отметил, текущие санкции это уже третий или четвертый этап удушения «нашей государственности». Он призвал научиться противостоять санкциям. По его мнению, свет клином на Евросоюзе не сошелся.

«Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», — сказал он.
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