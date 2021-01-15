Amnesty International: Армения и Азербайджан намеренно наносили удары по мирному населению
Во время последней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе армянские и азербайджанские военные намеренно наносили удары по мирному населению. К такому выводу пришли эксперты из правозащитной организации Amnesty International.
В конце 2020 года представители организации посетили десятки мест в Азербайджане и Армении, которые подвергались обстрелам. Они опросили более 70 человек — свидетелей или родных погибших, представителей властей и журналистов. Также эксперты AI проанализировали фрагменты использованных боеприпасов и спутниковые снимки.
По итогам расследования в организации заявили, что армянские и азербайджанские войска неоднократно применяли заведомо неточное и неизбирательное вооружение, включая кассетные боеприпасы, в населенных районах, что нарушило международное гуманитарное право и привело к десяткам смертей и сотням раненых. Всего проанализировано 17 ударов с обеих сторон (восемь — с армянской, и девять — с азербайджанской)
В течение 44-х дней конфликта погибли по меньшей мере 146 гражданских лиц, включая детей и стариков, говорится в расследовании.
При этом политики и военные с обеих стороны, отмечают правозащитники, отрицали обвинения в целенаправленной бомбардировке жилых районов и заявляли, что их армии стреляют только по военным целям.
В некоторых случаях AI согласилась с тем, что в районах ударов действительно находились военные объекты. Однако правозащитники считают неоправданным применение в этих случаях боеприпасов с настолько широким радиусом действия (к примеру "отклонения" в радиусе действия ракет SCUD-B составляет 1000 метров), что не могло не привести к жертвам среди гражданского населения.
Amnesty призвала власти Армении и Азербайджана честно расследовать все случаи ударов по гражданским и при наличии серьезных доказательств отдать виновных под суд.
11:09 15/01/2021
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