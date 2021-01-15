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"Идиотификация всей страны" Политолог Усов прокомментировал запрет национального флага

Политолог Павел Усов в своем телеграм-канале оценил попытки властей Беларуси запретить бело-красно-белый флаг. По его мнению, в стране проводится политика «идиотификации», но это не остановит национальное возрождение.

"Идиотификация всей страны" Политолог Усов прокомментировал запрет национального флага
Павел Усов считает, что властям страны не удается побороть альтернативные движения, что возникли в обществе. А потому те вводят все новые запреты и ограничения, пишет Телеграф

«Понятно, что наш национальный символ даже близко не имеет никакого отношения к национал-социалистскому движению в Германии, как и к ее символике», — поясняет свое мнение Павел Усов.

«Политика идиотификации - естественный процесс в таких режимах, которым является режим Лукашенко. Распад легитимности и внутреннего управления пытаются компенсировать идиотскими инициативами, которые только способствуют дальнейшему распаду этой самой управляемости», — уверен политолог.

«Следуя логике идиотификаторов, если национальный флаг использовался во время немецкой оккупации коллаборационистами, то также стоит запретить и белорусский язык, так как некоторые коллаборанты на нем озвучивали свои политические постулаты. Соответственно к нацистам можно приравнять всех, от Купалы до Короткевича, всех тех, кто писал и говорил на роднай мове», — уверен Павел Усов.

Политолог считает с таким подходом «коммуникация в Беларуси, лично Лукашенко, должна ограничиться обычным мычанием, так как куда не посмотри, везде призрак нацизма».

«Следует также полностью запретить немецкий язык, как язык на котором разговаривали Гитлер, Гиммлер, тысячи военных и деятелей СС, убившие миллионы людей», — иронизирует политолог в своем телеграм-канале.

Павел Усов уверен, что чиновники и силовики не остановятся, хоть и не дойдут до такого уровня «гениальности», чтобы запрещать белорусский и немецкий языки.

«Вместе с тем чем глупее, и идиотистее выглядит Лукашенко и власть в целом, в своем стремлении уничтожить национальное, тем более привлекательным, желанным будут альтернативные смыслы, концепции и символы. 

Это как воплощение умного и рационального, против мракобесия. Конечно, и в белорусском обществе будет хватать людей, которые станут верить и поддерживать всякие абсурдные решения правящей клики. Это естественная и неотделимая часть этой системы», — считает политолог.



В госагентстве БелТА сообщили, что законы направлены на "либерализацию" административной ответственности и упрощение порядка привлечения к административной ответственности. 

Новые кодексы вступят в силу с 1 марта 2021 года. 

С этого времени печально знаменитая статья 23.34 станет 24.23, а наказание по ней будет достигать 200 базовых штрафа или 30 суток ареста (при повторном).

За "неповиновение" будуть карать штрафом до 100 базовых, за "оскорбление" силовиков - до 200 базовых.

Предусмотрена ответственность и за "неустановленную" символику в том числе в окнах квартир и на балконах. Как пояснила накануне "правая рука" Лукашенко Качанова, вся символика, кроме государственных герба, флага и гимна, будет считаться "неустановленной".
"Белорусский партизан"
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