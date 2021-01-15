Павел Усов считает, что властям страны не удается побороть альтернативные движения, что возникли в обществе. А потому те вводят все новые запреты и ограничения, пишет считает, что властям страны не удается побороть альтернативные движения, что возникли в обществе. А потому те вводят все новые запреты и ограничения, пишет Телеграф





«Понятно, что наш национальный символ даже близко не имеет никакого отношения к национал-социалистскому движению в Германии, как и к ее символике», — поясняет свое мнение Павел Усов.





«Политика идиотификации - естественный процесс в таких режимах, которым является режим Лукашенко. Распад легитимности и внутреннего управления пытаются компенсировать идиотскими инициативами, которые только способствуют дальнейшему распаду этой самой управляемости», — уверен политолог.





«Следуя логике идиотификаторов, если национальный флаг использовался во время немецкой оккупации коллаборационистами, то также стоит запретить и белорусский язык, так как некоторые коллаборанты на нем озвучивали свои политические постулаты. Соответственно к нацистам можно приравнять всех, от Купалы до Короткевича, всех тех, кто писал и говорил на роднай мове», — уверен Павел Усов.





Политолог считает с таким подходом «коммуникация в Беларуси, лично Лукашенко, должна ограничиться обычным мычанием, так как куда не посмотри, везде призрак нацизма».





«Следует также полностью запретить немецкий язык, как язык на котором разговаривали Гитлер, Гиммлер, тысячи военных и деятелей СС, убившие миллионы людей», — иронизирует политолог в своем телеграм-канале.





Павел Усов уверен, что чиновники и силовики не остановятся, хоть и не дойдут до такого уровня «гениальности», чтобы запрещать белорусский и немецкий языки.





«Вместе с тем чем глупее, и идиотистее выглядит Лукашенко и власть в целом, в своем стремлении уничтожить национальное, тем более привлекательным, желанным будут альтернативные смыслы, концепции и символы.





Это как воплощение умного и рационального, против мракобесия. Конечно, и в белорусском обществе будет хватать людей, которые станут верить и поддерживать всякие абсурдные решения правящей клики. Это естественная и неотделимая часть этой системы», — считает политолог.













В госагентстве БелТА сообщили, что законы направлены на "либерализацию" административной ответственности и упрощение порядка привлечения к административной ответственности.





Новые кодексы вступят в силу с 1 марта 2021 года.





С этого времени печально знаменитая статья 23.34 станет 24.23, а наказание по ней будет достигать 200 базовых штрафа или 30 суток ареста (при повторном).

За "неповиновение" будуть карать штрафом до 100 базовых, за "оскорбление" силовиков - до 200 базовых.





Предусмотрена ответственность и за "неустановленную" символику в том числе в окнах квартир и на балконах. Как пояснила накануне "правая рука" Лукашенко Качанова, вся символика, кроме государственных герба, флага и гимна, будет считаться "неустановленной".